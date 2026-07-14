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Misstänkt mordförsök i Norrköping

Av Patrik Dahlin
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Polisen utreder mordförsök efter att en kvinna skadats med ett vasst föremål i Norrköping på tisdagskvällen, rapporterar NT. Den skadade kvinnan är i 40-årsåldern och vårdas på sjukhus.

– Personen är vaken och talbar, säger presstalespersonen Martina Gradian till Aftonbladet.

Polisen säger sig ha en uppfattning om vilket tillhygge som använts men ännu finns ingen misstänkt.

Kvinnan uppges vara allvarligt skadad
Norrköpings Tidningar
Polisen samlar in vittnesuppgifter
Aftonbladet
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