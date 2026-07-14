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Misstänkt mordförsök i Norrköping
Polisen utreder mordförsök efter att en kvinna skadats med ett vasst föremål i Norrköping på tisdagskvällen, rapporterar NT. Den skadade kvinnan är i 40-årsåldern och vårdas på sjukhus.
– Personen är vaken och talbar, säger presstalespersonen Martina Gradian till Aftonbladet.
Polisen säger sig ha en uppfattning om vilket tillhygge som använts men ännu finns ingen misstänkt.
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