Misstänkt mordförsök i Norrköping

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Polisen utreder mordförsök efter att en kvinna skadats med ett vasst föremål i Norrköping på tisdagskvällen, rapporterar NT. Den skadade kvinnan är i 40-årsåldern och vårdas på sjukhus.

– Personen är vaken och talbar, säger presstalespersonen Martina Gradian till Aftonbladet.

Polisen säger sig ha en uppfattning om vilket tillhygge som använts men ännu finns ingen misstänkt.