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Arkivbild. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Misstänkt skottlossning mot fönster i Norrköping

Av Hedda Hallsenius
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Polisen har larmats till Klockaretorpet i Norrköping efter att vittnen hört höga smällar, skriver polisen på sin hemsida.

På plats kan polisen konstatera att någon har avfyrat ett vapen mot ett fönster.

– Det är ett lägenhetsfönster i ett flerfamiljshus. Jag vill inte gå in på om det var någon hemma i den aktuella lägenheten, säger polisens presstalesperson Martina Gradian till SVT Nyheter Öst.

Ingen person ska ha skadats. Polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord.

Polisen uppmanar vittnen att höra av sig
polisen.se
Stor insats pågår på platsen
Sveriges Television
Det finns ingen misstänkt i nuläget
Expressen
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