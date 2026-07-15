Misstänkt skottlossning mot fönster i Norrköping

Polisen har larmats till Klockaretorpet i Norrköping efter att vittnen hört höga smällar, skriver polisen på sin hemsida.

På plats kan polisen konstatera att någon har avfyrat ett vapen mot ett fönster.

– Det är ett lägenhetsfönster i ett flerfamiljshus. Jag vill inte gå in på om det var någon hemma i den aktuella lägenheten, säger polisens presstalesperson Martina Gradian till SVT Nyheter Öst.

Ingen person ska ha skadats. Polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord.