Misstänkt skottlossning mot fönster i Norrköping
Polisen har larmats till Klockaretorpet i Norrköping efter att vittnen hört höga smällar, skriver polisen på sin hemsida.
På plats kan polisen konstatera att någon har avfyrat ett vapen mot ett fönster.
– Det är ett lägenhetsfönster i ett flerfamiljshus. Jag vill inte gå in på om det var någon hemma i den aktuella lägenheten, säger polisens presstalesperson Martina Gradian till SVT Nyheter Öst.
Ingen person ska ha skadats. Polisen har inlett en förundersökning gällande försök till mord.
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