Misstänkt smygfotografering på scoutläger för barn

Polisen har fått in fler än tio anmälningar om smygfotografering i duscharna på scoutlägret Jamboree i skånska Norra Åsum. Det rapporterar TT.

– Det gäller duschar och toaletter där man har stuckit in en telefon mellan glipor eller väggar – och som man uppfattar har fotograferat, säger polisens presstalesperson Thomas Johansson till Kristianstadsbladet, som var först med att rapportera om händelsen.

Händelserna ska ha inträffat vid flera tillfällen under lägret. Det finns än så länge inga misstänkta. Polisen har stärkt sin närvaro på lägret.