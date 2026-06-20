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Inrikes

Misstänkt våldtäkt i Malmö – kvinna till sjukhus

Av Tor Gasslander
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En person har förts till sjukhus efter en misstänkt våldtäkt i Husie i Malmö, rapporterar P4 Malmöhus.

Enligt Sydsvenskan ska inringare ha hittat kvinnan utslagen på marken och misstänkt berusning. Först efter att polisen anlänt kunde de konstatera att det kunde röra sig om ett överfall.

Skadeläget är oklart. Det finns för närvarande ingen gripen.

Omständigheterna kring överfallet är oklara
Sveriges Radio
Ska ha hittats i anslutning till ett grönområde
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
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