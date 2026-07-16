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Henrik Olin, vice chefsåklagare på riksenheten för säkerhetsmål. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Spionaget mot Sverige

Två misstänkta för olovlig underrättelseverksamhet släpps ur häktet

Av Anders Hovne
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Två personer som tidigare häktats misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige har släppts, rapporterar SVT Nyheter.

– Misstankarna kvarstår, men har försvagats i en sådan grad att det inte längre finns grund för häktning, säger vice chefsåklagare Henrik Olin.

Han påpekar att förundersökningen fortsätter trots beslutet och att de båda inte är avförda från utredningen. Båda personerna häktades 3 juli.

Olin vill inte gå in på detaljer
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