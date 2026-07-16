Två misstänkta för olovlig underrättelseverksamhet släpps ur häktet

Två personer som tidigare häktats misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige har släppts, rapporterar SVT Nyheter.

– Misstankarna kvarstår, men har försvagats i en sådan grad att det inte längre finns grund för häktning, säger vice chefsåklagare Henrik Olin.

Han påpekar att förundersökningen fortsätter trots beslutet och att de båda inte är avförda från utredningen. Båda personerna häktades 3 juli.