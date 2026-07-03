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Henrik Olin, vice chefsåklagare på riksenheten för säkerhetsmål, leder förundersökningen. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Två misstänkta för olovlig underrättelseverksamhet

Av Helena Sällström
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Två personer begärs häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten.

Vice chefsåklagare Henrik Olin har inte velat ge några närmare kommentarer om fallet.

– Det råder sekretess och tyvärr kan jag inte säga någonting just nu, varken om nationalitet, ålder eller andra uppgifter, sa Olin till Expressen under gårdagen.

Häktningsförhandlingar hålls under eftermiddagen.

Två personer begärs häktade
Expressen
Läs pressmeddelandet från åklagarmyndigheten
pressmeddelande · www.aklagare.se
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