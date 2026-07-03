Två misstänkta för olovlig underrättelseverksamhet

Två personer begärs häktade misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige, enligt ett pressmeddelande från åklagarmyndigheten.

Vice chefsåklagare Henrik Olin har inte velat ge några närmare kommentarer om fallet.

– Det råder sekretess och tyvärr kan jag inte säga någonting just nu, varken om nationalitet, ålder eller andra uppgifter, sa Olin till Expressen under gårdagen.

Häktningsförhandlingar hålls under eftermiddagen.