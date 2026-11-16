Miljardären Jeffrey Epstein tros ha använt sig av ett stort internationellt kontaktnät för att komma i kontakt med vackra, unga kvinnor, har flera medier rapporterat.

I en ny BBC-dokumentär lyfts bidraget fram som en svensk ”modellscout” gjort för Epstein. En ung modell som i dokumententären kallas ”Anka” rekryterades av svensken i en hotellobby i Paris och utlovades modellkontrakt och visum till USA. I stället anlitades hon som ”assistent” åt den sexbrottsmisstänkte affärsmannen.

– Varje gång Epstein reste till Paris fanns det en lista med kvinnor som modellscouten hade förberett till honom, säger hon i dokumentären.

– Epstein letade vanligtvis efter kvinnor från Östeuropa utan säkerhetsnät i USA.

Den svenske mannen nekade till brott och hittades i somras död i sin lägenhet. Jeffrey Epsteins nätverk utreds nu, bland annat av franska åklagare, för trafficking.