Moderskapets oväntade effekt på den psykiska hälsan
Blivande mammor får ofta höra att de går in i en särskilt riskfylld period för sin psykiska hälsa. Men forskning pekar i motsatt riktning, skriver The Economist.
The Economist
For most mothers, mental health improves after birth
Many are told to expect the worst.
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