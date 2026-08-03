”Molly” hoppar av Dolly Style – fjärde i ordningen
Annie Moreau lämnar barnpopgruppen Dolly Style efter fem år, skriver hon på Instagram.
”Att få leva ut denna dröm har varit fantastiskt, men det finns stunder som varit mer krävande och som påverkat mig över tid”, skriver hon.
Dolly Styles medlemmar har bytts ut vid flera tillfällen och Moreau var den fjärde att axla rollen som den rosa karaktären ”Molly”. Det finns ingen information om vem som tar över.
Dolly Style
Wikipedia (sv)
Dolly Style är en svensk popgrupp, skapad av Emma Nors och Palle Hammarlund. Gruppen bildades 2014 och består av fyra kvinnor som har artistnamnen Molly (rosa), Holly (blå), Polly (lila) och den nyare karaktären Yolly (gul).
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