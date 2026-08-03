”Molly” hoppar av Dolly Style – fjärde i ordningen

Annie Moreau lämnar barnpopgruppen Dolly Style efter fem år, skriver hon på Instagram.

”Att få leva ut denna dröm har varit fantastiskt, men det finns stunder som varit mer krävande och som påverkat mig över tid”, skriver hon.

Dolly Styles medlemmar har bytts ut vid flera tillfällen och Moreau var den fjärde att axla rollen som den rosa karaktären ”Molly”. Det finns ingen information om vem som tar över.