Mongoliet har gjort stora framsteg för att minska dödligheten bland gravida och nyblivna mammor, rapporterar The Telegraph. Sedan 1990 har antalet dödsfall per 100 000 födslar minskat från 200 till omkring 37.

De stora avstånden i landet gör det svårt för gravida att få tillgång till vård. Över 300 boenden för gravida har inrättats nära sjukhus och kliniker. Samtidigt gör vårdpersonal hembesök och använder bärbar ultraljudsutrustning.

– Vi kan inte alltid överbrygga avstånden, så vi måste planera utifrån dem, säger hälsominister Batshugar Enkhbayar.