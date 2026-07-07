Mordförsök i Göteborg – man förd till sjukhus
Polisen misstänker mordförsök efter att en man har skadats med någon form av tillhygge i Göteborg. Det rapporterar GP.
Ett larm kom in vid 15-tiden om ett våldsbrott vid en bostad på landet i södra Göteborg. Den skadade mannen hittades vaken och talbar och fördes till sjukhus.
Polisen förhör vittnen och ska genomföra en teknisk undersökning, enligt polisens hemsida.
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