Morgan Stanley dissar svenska aktier

I en genomgång av europeiska aktier som Morgan Stanley gjort, och som DI har tagit del av, hamnar svenska bolag inte bra till.

På listan med de 50 europeiska aktier som investmentbanken rankar högst finns bara en svensk med, och det är Sandvik som ligger på plats 45. Dessutom finns finska Nordea med på plats 49.

Däremot är fyra svenska aktier med på listan med de lägst rankade aktierna, däribland klädjätten H&M.