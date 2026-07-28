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H&M-gruppens vd Daniel Ervér på kontoret efter pressträff där företagets sexmånadersrapport presenterats. (Claudio Bresciani/TT / TT Nyhetsbyrån)
Stämningen på börsen

Morgan Stanley dissar svenska aktier

Av Magnus Eriksson
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I en genomgång av europeiska aktier som Morgan Stanley gjort, och som DI har tagit del av, hamnar svenska bolag inte bra till.

På listan med de 50 europeiska aktier som investmentbanken rankar högst finns bara en svensk med, och det är Sandvik som ligger på plats 45. Dessutom finns finska Nordea med på plats 49.

Däremot är fyra svenska aktier med på listan med de lägst rankade aktierna, däribland klädjätten H&M.

Svenska aktier som Morgan Stanley inte gillar

Beijer Ref

EQT

H&M

SCA

Morgan Stanley försiktigt positiva till europeiska aktier
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