Musikhjälpen fälls för skämt om funktionsnedsatta

Musikhjälpen fälls av Granskningsnämnden efter ett skämt om personer med funktionsnedsättning som sändes i SVT 24, skriver TT.

Det var under förra årets upplaga av programmet som Musikhjälpens reporter, komikern Pontus Bjernekull Mörner, sa:

– Jag står här och fladdrar med ballongerna som den handikappade avdelningen på Melodifestivalen, sa han samtidigt som han gjorde gester.

Uttalanden möttes redan då av hård kritik och väckte starka reaktioner bland tv-tittarna.

Granskningsnämnden håller med kritikerna och menar att inslaget var kränkande mot personer med funktionsnedsättning.