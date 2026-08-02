Myanmars elit vältrar sig i lyx – och lever farligt
Eliten i Myanmar lever lyxliv på nattklubbar samtidigt som stridsplan flyger över deras huvuden – på väg att släppa bomber över befolkningen i rebellkontrollerade områden.
The New York Times
This Country Is Ravaged by War, but Its Rich Feel ‘Positive Vibes Only’
The lifestyles of the wealthy in Myanmar — nightcl…
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