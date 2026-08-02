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Myanmars elit vältrar sig i lyx – och lever farligt

Social media personalities Ko Thu Rayn Kyaw Moe and Ma Christina Lim, with one of their children at home. Online, the couple parade their fabulous lifestyles in Yangon and beyond, including at Club Med in the Maldives and the Great Wall in China. (DANIEL BEREHULAK / NYT)

Eliten i Myanmar lever lyxliv på nattklubbar samtidigt som stridsplan flyger över deras huvuden – på väg att släppa bomber över befolkningen i rebellkontrollerade områden.

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The New York Times

This Country Is Ravaged by War, but Its Rich Feel ‘Positive Vibes Only’

The lifestyles of the wealthy in Myanmar — nightcl…

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