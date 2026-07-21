Mysteriet kring Suu Kyi: Har inte setts till sedan 2022
Aung San Suu Kyi har inte setts offentligt på fyra år – och nu växer tvivlen på om Myanmars 81-åriga tidigare ledare fortfarande lever. Hennes son Kim Aris reser världen runt för a…
The Economist
Is Aung San Suu Kyi dead?
Myanmar’s jailed leader has not been seen since 20…
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