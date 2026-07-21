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Mysteriet kring Suu Kyi: Har inte setts till sedan 2022

Myanmar nationals living in Thailand hold pictures of their ousted leader Aung San Suu Kyi during a protest in front of the United Nations’ building in Bangkok, Thailand, 2024. (Sakchai Lalit / AP)

Aung San Suu Kyi har inte setts offentligt på fyra år – och nu växer tvivlen på om Myanmars 81-åriga tidigare ledare fortfarande lever. Hennes son Kim Aris reser världen runt för a…

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The Economist

Is Aung San Suu Kyi dead?

Myanmar’s jailed leader has not been seen since 20…

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