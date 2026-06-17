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Illustrationsbild. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Inrikes

Naken man brottades ner av polis i Stockholm – bar kniv

Av Anders Hovne
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En naken man beväpnad med kniv brottades på onsdagsförmiddagen ner av polis under ett ingripande på Klarabergsgatan i centrala Stockholm, rapporterar Aftonbladet.

Vittnet Jonas berättar för tidningen att minst tio polisbilar var på plats.

– Jag jobbar hundra meter därifrån. Jag såg honom stå där med kniven, säger Jonas.

Polisen skriver på sin sajt att elchockvapen användes och att mannen efter ingripandet fördes med ambulans till sjukhus.

Ingen annan person skadades
Aftonbladet
Mannen fördes bort i bojor
Sveriges Television
Polisens händelsenotis
polisen.se
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