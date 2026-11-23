”Nattsäsong” av Karolina Ramqvist vinner Augustpriset för Årets skönlitterära bok.

Romanen följer en framgångsrik skådespelerska som inleder en relation med en yngre man.

– Nu står jag här på scen som skådespelerskan i min roman. Jag kände kanske en liten lockelse att göra några underliga saker på damrummet, men det gjorde jag inte, säger Ramqvist i sitt tacktal.

Vinnaren av kategorin Årets fackbok är ”När jag dog” av Per Svensson. Svensson får priset postumt. Han lämnade efter sig en samling texter som han arbetade med medan han var cancersjuk, som efter hans död blev boken ”När jag dog”.

Per Svenssons fru Ann-Sofi Ljung Svensson tog emot priset å hans vägnar.

”Det är om dig jag skriver” av Moa Backe Åstot vinner priset för Årets barn- och ungdomsbok. 17-åriga Lea Andersson vinner Lilla Augustpriset för novellen ”Solkraft”.