Nästan 30 anmälningar mot Sigtunaskolan
Skolinspektionen har tagit emot 28 anmälningar mot internatskolan i Sigtuna, rapporterar P3 Krim.
I en av anmälningarna skriver en förälder att elever stoppats i säckar med stenar och kastats ner för en skidbacke. En lärare vittnar bland annat om att elever dykt upp med brännmärken.
Många av anmälningarna är anonyma, en av lärarna som anmält säger sig vara rädd för repressalier.
Skolans chef Sofia Kinberg uppger till kanalen att man vill invänta Skolinspektionens utredning, men att det är ”uppenbart att skolan behöver vända på alla stenar och se vad som kan förändras”.
Misstänkta övergreppen på Sigtunaskolan — det gäller saken
- Minst åtta elever på Sigtunaskolan har utsatts för övergrepp och misshandel under hösten 2026, enligt flera polisanmälningar och tingsrättshandlingar.
- Två manliga elever i 18-årsåldern häktades, misstänkta för grovt sexuellt ofredande, grov misshandel, olaga tvång och hot, medan ytterligare tre personer misstänks för brott.
- Brotten har enligt åklagaren skett inom ett inofficiellt system där äldre elever utövat makt och utdelat straff mot yngre, bland annat med svärd och enligt hemliga regelböcker.
- Skolinspektionen har tagit emot nästan 30 anmälningar om allvarliga händelser och har inlett en ny tillsyn av Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket.
- Skolledningen har stängt av de misstänkta eleverna, hållit krismöte med föräldrar och beslutat att lägga ner veckointernatet från 2027.