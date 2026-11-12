Skolinspektionen har tagit emot 28 anmälningar mot internatskolan i Sigtuna, rapporterar P3 Krim.

I en av anmälningarna skriver en förälder att elever stoppats i säckar med stenar och kastats ner för en skidbacke. En lärare vittnar bland annat om att elever dykt upp med brännmärken.

Många av anmälningarna är anonyma, en av lärarna som anmält säger sig vara rädd för repressalier.

Skolans chef Sofia Kinberg uppger till kanalen att man vill invänta Skolinspektionens utredning, men att det är ”uppenbart att skolan behöver vända på alla stenar och se vad som kan förändras”.