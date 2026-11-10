Sigtunaskolan lägger ner sitt veckointernat, rapporterar SVT Stockholm. Det rapporterar SVT Nyheter.

Just nu utreder polisen flera brott mellan elever på skolan. Flera har häktats misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande.

Det är inte klarlagt om nedläggningen har med utredningarna att göra.

Veckointernatet är en av skolans tre internatformer. Det läggs ner från och med skolstarten 2027.

”För elever som redan idag har veckointernat gäller dock att de får behålla sitt nuvarande boendealternativ under hela sin återstående studietid”, meddelar skolan i ett mejl till elever och vårdnadshavare.