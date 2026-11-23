Misstänkt Sigtunaelev i chatt: ”Vi har några golare”
Samma dag som polisen genomförde en insats på internatskolan Sigtunaskolan förstod de åtalade eleverna att yngre elever vittnat mot dem. Det framgår av chattar som finns med i förundersökningen, skriver Dagens Nyheter.
I en gruppchatt på Snapchat skrev en av de misstänkta att internatchefen har hållit samtal med flera yngre elever.
”Vi har några golare”, står det i ett av flera meddelanden.
Meddelandena bekräftar rapporterna om att det finns en tystnadskultur på skolan, skriver tidningen.
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