Samma dag som polisen genomförde en insats på internatskolan Sigtunaskolan förstod de åtalade eleverna att yngre elever vittnat mot dem. Det framgår av chattar som finns med i förundersökningen, skriver Dagens Nyheter.

I en gruppchatt på Snapchat skrev en av de misstänkta att internatchefen har hållit samtal med flera yngre elever.

”Vi har några golare”, står det i ett av flera meddelanden.

Meddelandena bekräftar rapporterna om att det finns en tystnadskultur på skolan, skriver tidningen.