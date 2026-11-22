Paula Guillet de Monthoux med konferencier Anders Kraft när Childhoodpriset delades ut 2025.

Sigtuna skolstiftelses styrelseordförande Paula Guillet de Monthoux uttalar sig för första gången i TV4:s Nyhetsmorgon, efter de misstänkta övergreppen på Sigtunaskolan.

– Det är fullständigt förfärligt. Jag är chockad, vi är chockade och djupt bedrövade, säger hon.

Guillet de Monthoux säger att hon nåddes av uppgifterna först när händelserna polisanmäldes. Däremot menar hon att skolan varit medveten om att det funnits risker i och med att det handlar om en plats med många barn och unga, och att man arbetat med att förebygga dem.