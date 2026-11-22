Sigtunas ordförandes första ord: ”Jag är chockad”
Sigtuna skolstiftelses styrelseordförande Paula Guillet de Monthoux uttalar sig för första gången i TV4:s Nyhetsmorgon, efter de misstänkta övergreppen på Sigtunaskolan.
– Det är fullständigt förfärligt. Jag är chockad, vi är chockade och djupt bedrövade, säger hon.
Guillet de Monthoux säger att hon nåddes av uppgifterna först när händelserna polisanmäldes. Däremot menar hon att skolan varit medveten om att det funnits risker i och med att det handlar om en plats med många barn och unga, och att man arbetat med att förebygga dem.
Misstänkta övergreppen på Sigtunaskolan — det gäller saken
- Sex elever på Sigtuna humanistiska läroverk åtalas för bland annat grovt sexuellt ofredande, grov misshandel och grovt olaga tvång mot yngre elever.
- Brotten ska ha begåtts under 2026 inom ramen för ett inofficiellt system där äldre elever haft maktpositioner och utdelat straff.
- Minst åtta elever har pekats ut som målsägande och Skolinspektionen har tagit emot nästan 30 anmälningar om våld, kränkningar och pennalism på skolan.
- Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna och Expressen har polisen beslagtagit bland annat svärd och en regelbok med listor över bestraffningar.
- Skolinspektionen har inlett en ny tillsyn och skolans styrelse har beslutat om en extern genomlysning av verksamheten.
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