GW: Man borde ha tittat mer på skolans ansvar
Sigtunaskolan har ett långtgående ansvar, och mer fokus borde ha lagts på det i åtalet mot de sex eleverna. Det anser kriminologen Leif GW Persson.
– Lärare och annan personal ska se till att sådant här inte kan hända. Det ska inte finnas sådana miljöer i skolan, säger han i TV4:s Nyhetsmorgon.
Åklagare drar sig dock för att driva den sortens ansvarsfrågor, och det är svårt att få till fällande domar, tillägger han.
Eleverna står åtalade för sexbrott och misshandel. Enligt åtalet var våldet stundtals ”förnedrande med tortyrliknande inslag”. Leif GW Persson bedömer att två av eleverna begått så grova brott att de riskerar fängelsestraff.
Misstänkta övergreppen på Sigtunaskolan — det gäller saken
- Sex elever på Sigtuna humanistiska läroverk åtalas för bland annat grovt sexuellt ofredande, grov misshandel och grovt olaga tvång mot yngre elever.
- Brotten ska ha begåtts under 2026 inom ramen för ett inofficiellt system där äldre elever haft maktpositioner och utdelat straff.
- Minst åtta elever har pekats ut som målsägande och Skolinspektionen har tagit emot nästan 30 anmälningar om våld, kränkningar och pennalism på skolan.
- Enligt uppgifter till TV4 Nyheterna och Expressen har polisen beslagtagit bland annat svärd och en regelbok med listor över bestraffningar.
- Skolinspektionen har inlett en ny tillsyn och skolans styrelse har beslutat om en extern genomlysning av verksamheten.
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