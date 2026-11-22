Sigtunaskolan har ett långtgående ansvar, och mer fokus borde ha lagts på det i åtalet mot de sex eleverna. Det anser kriminologen Leif GW Persson.

– Lärare och annan personal ska se till att sådant här inte kan hända. Det ska inte finnas sådana miljöer i skolan, säger han i TV4:s Nyhetsmorgon.

Åklagare drar sig dock för att driva den sortens ansvarsfrågor, och det är svårt att få till fällande domar, tillägger han.

Eleverna står åtalade för sexbrott och misshandel. Enligt åtalet var våldet stundtals ”förnedrande med tortyrliknande inslag”. Leif GW Persson bedömer att två av eleverna begått så grova brott att de riskerar fängelsestraff.