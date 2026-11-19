Makt, titlar och tillhyggen när elever utsattes för våld
Det har funnits ett inofficiellt system på internatskolan SSHL i Sigtuna där äldre elever har haft maktpositioner gentemot yngre. Det säger åklagaren Lisa dos Santos till Mitt i. De äldre eleverna i maktposition ska ha ägnat sig åt bestraffningar, våld och kränkningar, menar hon.
Det har funnits olika maktpositioner bland de äldre eleverna, och dos Santos nämner bland annat ”prefekt” och ”straff-förman” som exempel. Olika roller ska ha varit kopplade till olika tillhyggen. Det har bland annat handlat om pekpinnar och skohorn, enligt åtalet.
– Och i de olika åtalspunkterna har olika tillhyggen då använts när personer har blivit utsatta för våld, säger hon.
Totalt är sex personer åtalade, varav två för grövre brott.
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