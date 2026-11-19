Advokat Hanna Lindblom, som företräder en av eleverna som sitter häktade misstänkta för grova brott mot andra elever på internatskolan i Sigtuna.

Advokaten Hanna Lindblom, som företräder en av de åtalade eleverna i Sigtuna, är kritisk till att unga misstänkta hålls häktade. Sedan polisen slog till mot skolan i oktober har tre av de nu åtalade eleverna suttit häktade.

Hon säger att hennes klient i stället borde kunna gå i skolan och ”fullfölja gymnasiet”, rapporterar TV4 Nyheterna.

– Jag tycker inte det är proportionerligt att hålla en så ung person frihetsberövad.

Under dagen åtalades totalt sex elever för brott mot andra elever på internatskolan SSHL. Två av eleverna åtalas för grövre brott, bland annat sexuellt ofredande och grov misshandel.