Eleverna i Sigtuna väntas åtalas för brott i dag
Under torsdagen väntas åtal väckas mot de sex elever som misstänks för bland annat sexuellt ofredande, olaga tvång och misshandel på internatskolan Sigtunaskolan humanistiska läroverket, SSHL.
Tre av personerna är i 18-årsåldern och sitter häktade. Enligt åklagaren Lisa Dos Santos ska de ha ägnat sig åt ”battning”, ett uttryck som kommer från Jan Guillous roman ”Ondskan”.
– Min bild av battning är att det är ett ord för någon slags bestraffning, säger hon till P4 Stockholm.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen