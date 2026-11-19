Under torsdagen väntas åtal väckas mot de sex elever som misstänks för bland annat sexuellt ofredande, olaga tvång och misshandel på internatskolan Sigtunaskolan humanistiska läroverket, SSHL.

Tre av personerna är i 18-årsåldern och sitter häktade. Enligt åklagaren Lisa Dos Santos ska de ha ägnat sig åt ”battning”, ett uttryck som kommer från Jan Guillous roman ”Ondskan”.

– Min bild av battning är att det är ett ord för någon slags bestraffning, säger hon till P4 Stockholm.