Sigtunaskolans styrelse ska göra en ”skyndsam genomlysning” av situationen på skolan, rapporterar SVT Nyheter.

”Jag och resten av styrelsen är bedrövade över de händelser som har ägt rum på skolan under hösten och känner djupt med de berörda”, skriver styrelseordföranden Paula Guillet de Monthoux i ett pressmeddelande.

Genomlysningen görs av en extern part som ska ta in synpunkter från bland annat elever, personal och föräldrar. Den ska vara klar första kvartalet 2027.

Sex elever på skolan åtalades i dag för bland annat grov misshandel, grovt olaga tvång och grovt sexuellt ofredande.