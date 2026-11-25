Händelser under natten mellan 1 och 2 oktober ligger till grund för den pågående polisutredningen mot flera elever på Sigtunaskolan, rapporterar SVT Nyheter Stockholm. Enligt åtalet ska två äldre elever ha tvingat fyra yngre elever att förnedra varandra i ett rum under flera timmar. Några dagar senare berättar en av de utsatta eleverna vad som hänt för internatchefen och skolan larmar polisen.

Under utredningen har polisen bland annat kommit över en anteckningsbok som beskriver hierarkin och bestraffningskulturen bland eleverna på skolan. Enligt åklagaren bevisar anteckningarna att höstens händelser är en del av ett institutionaliserat system.

Totalt sex elever har åtalats för brott. Samtliga nekar till misstankarna.