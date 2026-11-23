Polisen har beslagtagit en mängd föremål under utredningen av de misstänkta övergreppen på Sigtunaskolan, skriver TV4 Nyheterna.

Det handlar bland annat om en golfklubba och ett skohorn, som de åtalade misstänks ha använt för att straffa yngre elever. Föremålen har beskrivits som ”straffvapen” som har gått i arv på skolan.

I ett kassaskåp ska polisen ha hittat anteckningar som beskriver hierarkiska regler på elevhemmet.

”Det är dags att värna de traditioner vi har så de inte försvinner med tanke på hur det är med den nya skolstyrelsen”, står det i en anteckning.