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Nästan en miljon straffade i Xi Jinpings partijakt

Chinese President Xi Jinping attends the closing ceremony of the 20th National Congress of China’s ruling Communist Party at the Great Hall of the People in Beijing, October 22, 2022. (Ng Han Guan / AP)

Partidisciplinen under Xi Jinping hårdnar. Förra året bestraffade Kommunistpartiet över en miljon människor – fler än någonsin tidigare, och fem gånger fler än när Xi kom till makt…

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The Wall Street Journal

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