Nästan en miljon straffade i Xi Jinpings partijakt
Partidisciplinen under Xi Jinping hårdnar. Förra året bestraffade Kommunistpartiet över en miljon människor – fler än någonsin tidigare, och fem gånger fler än när Xi kom till makt…
The Wall Street Journal
Xi’s Enforcers Are Hunting Down Officials Who Consult Mystics and Borrow Too Much
Chinese leader’s anticorruption campaign has widen…
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