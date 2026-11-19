Naturskyddsföreningen vill stoppa vargjakten 2027, som är planerad att bli den näst största hittills, rapporterar TT. 72 vargar ska få skjutas i fem olika län, men föreningen har överklagat besluten i alla fem län.

– Vi ser inte att länsstyrelserna har kunnat motivera varför jakten behövs, säger generalsekreteraren Beatrice Rindevall och menar att vargstammens framtid hotas.

Jakten skulle innebära att mer än var femte svensk varg skjuts, menar hon.