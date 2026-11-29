Nazister marscherade genom Stockholm – skanderade ”hell seger”
Ett hundratal personer från den nazistiska organisationen Aktivklubb Sverige marscherade genom centrala Stockholm på lördagskvällen, rapporterar Expressen. Det var organisationens första tillståndsgivna demonstration.
Enligt SvD ska demonstrationståget flera gånger unisont ropat ”hell seger”, något som tidigare bedömts som hets mot folkgrupp.
När demonstrationen rörde sig genom gamla stan konfronterades den av motdemonstranter. En av motdemonstranterna är nu missstänkt för ofredande.
Polisen har också upprättat två anmälningar om hets mot folkgrupp.
Marschen hölls inför årsdagen av Karl XII:s död den 30 november, en dag som traditionellt uppmärksammas i nazistiska och högerextrema kretsar.
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