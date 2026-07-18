Nolans storfilm skapar läsfeber kring ”Odysséen”
Christopher Nolans filmatisering har gjort Homeros ”Odysséen” till sommarens oväntade lässuccé. Inför premiären träffas bokklubbar för att ta sig igenom det 2 800 år gamla eposet,…
Washington Post
Embarking on an odyssey to read ‘The Odyssey’ before seeing it
People are doing a crash course in the classics by…
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