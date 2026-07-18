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Perspektiv på världen

Nolans storfilm skapar läsfeber kring ”Odysséen”

Michaela Davenport (from left), Miranda Lyman, Grace Anner and Madeline Sinovic listen to Eileen Tyrrell during a bookclub meeting about ”The Odyssey.” (Jackie Molloy/For The Washington Post)

Christopher Nolans filmatisering har gjort Homeros ”Odysséen” till sommarens oväntade lässuccé. Inför premiären träffas bokklubbar för att ta sig igenom det 2 800 år gamla eposet,…

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Washington Post

Embarking on an odyssey to read ‘The Odyssey’ before seeing it

People are doing a crash course in the classics by…

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