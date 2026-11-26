Storbanken Nordea kommer att tvinga anställda att arbeta från kontoret, rapporterar Bloomberg med hänvisning till ett internt mejl. Det gäller hela koncernen från och med 1 maj nästa år.

I dagsläget får medarbetare arbeta hemifrån två dagar i veckan. Finska facket Nousu kritiserar draget.

– Jag tycker att detta är ett dåligt beslut av Nordeas koncernledning, vilket avsevärt kommer att öka missnöjet hos all personal, inklusive chefer, och även kan leda till uppsägningar, säger Joanna Koskinen, ordförande för fackförbundet.