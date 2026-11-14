Under ett nordiskt toppmöte i Göteborg tidigare i november diskuterades bland annat höstens dyra elpriser och möjligheten att skapa en gemensam elmarknad inom Norden, rapporterar GP.

Huvudförslaget handlar om att koppla ihop länderna med nya kablar, med en stor vindkraftpark i mitten som levererar 1 500 megawatt till varje land.

– Det handlar om att flödet av elektricitet går från den marknad där priset är lägst, till exempel från Sverige till Danmark. Det här är något vi ska diskutera med industrierna och regeringarna nu, säger Christian Rynning-Tønnesen, som ansvarar för energifrågorna på Nordic Compass.