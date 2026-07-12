ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Sport

Nordqvist om livet på touren: ”Inte sett familjen på ett år”

Anna Nordqvist med ett bunkerslag på en tävling nyligen. (Ian Maule /AP/TT / AP)

Anna Nordqvist har spelat i nio Solheim Cup och vunnit fyra. Nu är hon kapten för det europeiska laget, med allt vad det innebär. I en öppenhjärtig intervju med The Athletic berätt…

Få ut ännu mer av Omni – skaffa Omni Mer

  • Förklaring & fördjupning
  • Gå förbi betalväggar
  • Annonsfri upplevelse
Bli medlem
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen