Nordqvist om livet på touren: ”Inte sett familjen på ett år”
Anna Nordqvist har spelat i nio Solheim Cup och vunnit fyra. Nu är hon kapten för det europeiska laget, med allt vad det innebär. I en öppenhjärtig intervju med The Athletic berätt…
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