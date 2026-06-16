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Sola 20230802. En Boeing 737-800 från Norwegian lyfter från flygplatsen i Stavanger. (Paul Kleiven / NTB)
Dagens börs

Norwegian överväger börsnotering i Stockholm

Av Magnus Eriksson
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Flygbolaget Norwegian överväger att notera sin aktie på Stockholmsbörsen, utöver den nuvarande noteringen i Oslo. Det framgår av pressmeddelandet som släpptes i samband med förvärvet av Nordic Leisure Travel Group i dag.

Flygbolagets aktie faller tillbaka med ett par procent i den inledande handeln på Oslobörsen efter dagens nyhet.

Norwegian har ett börsvärde på runt 17 miljarder kronor.

Norwegian köper Nordic Leisure Travel Group
mfn.se
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