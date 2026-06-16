Norwegian överväger börsnotering i Stockholm

Sola 20230802. En Boeing 737-800 från Norwegian lyfter från flygplatsen i Stavanger.

Flygbolaget Norwegian överväger att notera sin aktie på Stockholmsbörsen, utöver den nuvarande noteringen i Oslo. Det framgår av pressmeddelandet som släpptes i samband med förvärvet av Nordic Leisure Travel Group i dag.

Flygbolagets aktie faller tillbaka med ett par procent i den inledande handeln på Oslobörsen efter dagens nyhet.

Norwegian har ett börsvärde på runt 17 miljarder kronor.