Notan för Trumps försök att sparka Cook: 12 miljoner
Lisa Cook har dragit på sig rättegångs- och säkerhetskostnader på motsvarande 12,3 miljoner kronor kopplade till Trumps försök att avsätta Fed-ledamoten. Det framgår av dokument från centralbanken, skriver CNBC.
– Ett mål i Högsta domstolen är inte billigt, säger en källa med insyn i Cooks fall.
Dokumenten visar samtidigt att externa parter har betalat kostnaderna. Högsta domstolen i USA väntas inom kort avgöra fallet.
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