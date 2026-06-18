Notan för Trumps försök att sparka Cook: 12 miljoner

Lisa Cook har dragit på sig rättegångs- och säkerhetskostnader på motsvarande 12,3 miljoner kronor kopplade till Trumps försök att avsätta Fed-ledamoten. Det framgår av dokument från centralbanken, skriver CNBC.

– Ett mål i Högsta domstolen är inte billigt, säger en källa med insyn i Cooks fall.

Dokumenten visar samtidigt att externa parter har betalat kostnaderna. Högsta domstolen i USA väntas inom kort avgöra fallet.