Nu inleds rättegången efter bussmordet: ”Ghaith var alltid den roligaste”
I dag inleds rättegången mot den 21-årige man som står åtalad för att ha skjutit ihjäl 18-årige Ghaith på en buss i Tyresö i Stockholm. I en intervju med TV4 Nyheterna beskriver hans syster honom som omtänksam och snäll.
– Han var alltid den roligaste människan i rummet, säger hon.
Ghaith mördades i närheten av det gymnasium han studerade på. 18-åringen var ostraffad och åklagarens teori är att någon annan var den tilltänkta måltavlan.
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