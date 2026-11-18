Blommor och ljus vid busskuren där 18-årige Ghaith sköts till döds på en buss i Tyresö i mars.

I dag inleds rättegången mot den 21-årige man som står åtalad för att ha skjutit ihjäl 18-årige Ghaith på en buss i Tyresö i Stockholm. I en intervju med TV4 Nyheterna beskriver hans syster honom som omtänksam och snäll.

– Han var alltid den roligaste människan i rummet, säger hon.

Ghaith mördades i närheten av det gymnasium han studerade på. 18-åringen var ostraffad och åklagarens teori är att någon annan var den tilltänkta måltavlan.