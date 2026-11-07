Minnesplats med tända ljus och blommor i busshållplatsen där en 18-åring sköts till döds på en SL-buss.

Den 21-åring som misstänks ligga bakom mordet på 18-årige Ghaith i Tyresö i mars tros tillhöra det kriminella Årbynätverket i Eskilstuna. Det framgår av polisens förundersökning, enligt TV4 Nyheterna och P4 Sörmland.

21-åringen ska ha tagit på sig uppdraget via appen Signal och utfört det på uppdrag av en person med koppling till Foxtrotnätverket.

Under fredagen åtalades sammanlagt fem personer för mordet. 18-årige Ghaith sköts till döds på en buss vid en hållplats i närheten av ett gymnasium.