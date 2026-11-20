Al-Bara Mejri till höger, bussen i Tyresö till vänster.

21-årige Al-Bara Mejri finns med på Europols lista över Europas mest efterlysta personer, rapporterar TV4 Nyheterna.

”Mejri misstänks för inblandning i ett flertal allvarliga våldsbrott, inklusive flera fall av anstiftan till mord”, skriver Europol.

Mejri pekas ut som Foxtrotnätverkets nya våldskoordinator, skriver Aftonbladet. Han kopplas bland annat till skjutningen på en buss i Tyresö i Stockholm tidigare i år där 18-åriga Ghatih dödades. Rättegången i det fallet har nyligen dragit igång och en annan 21-årig man står åtalad för att ha tagit på sig uppdraget via appen Signal.

Mejri tros befinna sig i Syrien, skriver DN.