SVT-journalisten Carina Bergfeldt får det ärofyllda uppdraget att hålla tittarna sällskap, och tända ljuset i SVT, på julafton.

– Det är så fruktansvärt roligt. Jag är nervös och jag tycker att det är bland de finaste uppdragen man kan få, säger Carina Bergfeldt kort efter att hennes namn tillkännagivits.

Hon ska komma i ”julform” genom att lyssna på ”orimligt mycket julmusik”. Något som kommer märkas på julafton, säger Bergfeldt.

– Jag har redan lyssnat på julmusik i två och en halv månad, sedan jag fick reda på det här.

På frågan om hon inte kommer tröttna svarar Bergfeldt att julen är en högtid hon ”inte kan bli trött på”.