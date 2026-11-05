Carina Bergfeldt blir årets julvärd: ”Är nervös”
SVT-journalisten Carina Bergfeldt får det ärofyllda uppdraget att hålla tittarna sällskap, och tända ljuset i SVT, på julafton.
– Det är så fruktansvärt roligt. Jag är nervös och jag tycker att det är bland de finaste uppdragen man kan få, säger Carina Bergfeldt kort efter att hennes namn tillkännagivits.
Hon ska komma i ”julform” genom att lyssna på ”orimligt mycket julmusik”. Något som kommer märkas på julafton, säger Bergfeldt.
– Jag har redan lyssnat på julmusik i två och en halv månad, sedan jag fick reda på det här.
På frågan om hon inte kommer tröttna svarar Bergfeldt att julen är en högtid hon ”inte kan bli trött på”.
Julvärdar genom åren
Siw Malmkvist 2025
Mark Levengood 2024
David Batra 2023
Babben Larsson 2022
Tareq Taylor 2021
Lars Lerin 2020
Marianne Mörck 2019
Kattis Ahlström 2018
Erik Haag och Lotta Lundgren 2017
Sanna Nielsen 2016