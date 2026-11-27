Andreas Norlén är den aktuella svenska kändis som flest svenskar vill fira jul med, följt av Messiah Hallberg. Det framgår av en opinionsundersökning som Demoskop gjort på uppdrag av branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

12 procent av de svarande valde talmannen framför 32 andra kändisar. Hallberg valdes i 10 procent av fallen.

Norlén säger att han känner sig hedrad av resultatet, enligt Expressen.

– Jag älskar julen och det skulle ju vara fantastiskt att äta julbord med massor av svenskar runtom i landet, säger han.

Trea på listan är Siw Malmkvist.