Tv-kocken Tareq Taylor och musikern Andreas Aleman tvingas ställa in flera av sina julkonserter på grund av låg biljettförsäljning, rapporterar Aftonbladet.

Föreställningen ”En innerlig jul” kallades nyligen årets kanske sämsta julshow i en svidande recension i Göteborgs-Posten.

”Nästan aldrig tänker du: gode gud vad fin den här föreställningen är. Inte en gång infinner sig den djupröda känslan av julefrid” stod det bland annat i den.

Sedan dess har konserterna i Jönköping, Halmstad, Norrköping och Luleå ställts in till följd av ”produktionstekniska skäl”. Jönköpings-Posten skriver att det handlar om dålig biljettförsäljning.

– Ärligt talat, jag vet inte vad som ligger bakom det här och vad som händer över huvud taget. I don’t know. Det är verkligen inte jag som styr det här, säger Taylor till Aftonbladet.