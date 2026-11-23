Att flera förskolor i Göteborg beslutat att det inte längre ska bakas lussebullar väcker känslor bland krönikörer och ledarskribenter. Sockerargumentet håller inte i det här fallet, menar SvD:s Josefin de Gregorio.

Hon skriver att det som vanligt är Livsmedelsverket som vill strama åt det som är ”roligt och livsbejakande”.

”Att stora mängder sött är dåligt är vi väl alla medvetna om vid det här laget, men den stora frågan är varför man måste skära i just festkalorierna – det är väl när det är högtid som man ska äta lite extra?”

Hälsohetsen har gått för långt, skriver Mimmie Björnsdotter Grönkvist i Hela Gotland.

”Socker är inte nyttigt, men det är inte heller därför vi äter det. Högtider som lucia är inte vardag, och lite socker kan förhöja festen.”

Eva Lindström skriver i Vi Lärare att det tycks vara viktigt att följa vad Livsmedelsverket rekommenderar, när Skolverkets rekommendationer om mindre barngrupper inte anses särskilt viktiga.

”För oss som vet vad som faktiskt pågår på våra förskolor i dag, så känns faran med lussebullar som ett hån.”