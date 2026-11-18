Social- och idrottsminister Jakob Forssmed (KD) är ”själaglad” över att ett startnummer till ett motionslopp utsetts till årets julklapp, säger han till Expressen.

– Normalt sett är det något kommersiellt men det här är ju någonting som gynnar hälsa och inte minst gemenskap.

Gastronomen och etikettexperten Edward Blom totalsågar julklappen. Det pressar mottagaren att ställa upp trots otillräcklig träning, vilket i värsta fall kan leda till döden i hjärtattack, säger han. Det signalerar också att mottagaren inte duger som den är, och är lika oförskämt som att ge bort en deodorant, enligt Blom.

Forssmed sträcker ut en hand:

– Om Edward Blom skulle få det här som present och känna att han skulle vara intresserad av detta på något sätt, och vilja jobba med förberedelserna, så är jag beredd att stå till tjänst.