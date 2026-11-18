Närmare 8000 kommer till start i Tjejvasan 2026.

”Förjävligt”, ”hemskt” och ”totalångest”. Svenskarna tycks inte vara odelat positiva över ”årets julklapp” startnummer till ett motionslopp.

Nej tack, är Linnea Olssons reaktion i Karlshamn.

– ”God jul, du är lite tjock, du ska gå ut och springa i dag”. Nej, inte för mig, säger hon till SVT Nyheter Blekinge.

I Gävle reagerar Pär Konradson med blandade känslor, rapporterar P4 Gävleborg.

– Jag hade nog blivit snudd på förolämpad. Nej, men det hade kanske varit en bra morot, säger han och tillägger att han nog ”hade kört” om han faktiskt fick en startlapp i julklapp.

Vide Helmin i Västerås hade i alla fall inte jublat.

– Jag hade blivit jättebesviken, på riktigt, säger Vide till SVT Nyheter Västmanland.