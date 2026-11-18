Att ge någon ett startnummer till ett motionslopp i julklapp är lika oförskämt som att ge någon en deodorant, säger etikettexperten Edward Blom till Expressen. Han menar att båda sakerna signalerar att mottagaren ”inte duger som den är”.

Men ”årets julklapp” riskerar inte bara att tolkas som en fräck pik, det kan också vara farligt för hälsan, menar Blom.

– Man kan få en hjärtattack och dö, säger han.

Enligt HUI, Handelns utredningsinstitut, ligger ett ”rekordstort intresse för motionslopp och gemenskap” bakom beslutet att utse motionslopp till årets julklapp.