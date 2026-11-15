Besökare tittar på årets julskyltning utanför varuhuset NK i Stockholm, som avtäcktes på söndagen.

Arbetet med att göra julskyltningen till varuhuset NK har pågått sedan i mars, rapporterar SvD, som följt med bakom kulisserna.

Den traditionsenliga julskyltningen som avtäcktes under söndagen görs i år tillsammans med Disney. I skyltfönstren återskapas scener som känns igen från Kalle Ankas jul. I ett av alla fönster står Askungens klänning.

– Det är ett otroligt hantverk och det har tagit många timmar att sy klänningen, berättar Kia Lublin och Vanessa Wall, som har limpistolen i högsta hugg, för att fästa leksakerna till ”tomtens verkstad”.