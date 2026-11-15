Tusentals människor samlades för att se när julskyltningen på NK:s varuhus i Stockholm avtäcktes på söndagsförmiddagen, rapporterar TV4 Nyheterna.

Skyltningen i år görs i samarbete med Disney och temat är ”Från oss alla till er alla” och i skyltfönstren kan man se scener från riktiga julaftonsklassiker, som Lady och Lufsen och Askungen.

– Det är fantastiskt med jultraditioner. Vi bor i Funäsdalen och är bara här och hälsar på. Det var jättehäftigt att få se det här, säger Malin Segerborg som besökte varuhuset tillsammans med sina barn.