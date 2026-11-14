Nu har julbelysningen i Stockholm invigts – i år rör det sig om en miljon lampor som ska lysa upp i mörkret. Det rapporterar SVT Nyheter Stockholm.

Julbelysningen tändes på 50 gator och torg i centrala Stockholm. Bland annat görs den klassiska älgen på Nybroplan sällskap av ett nytt lodjur på Stureplan och hjortar på Malmskillnadsgatan.

– Det är bara så jävla mysigt. Det lyser upp. Det är så mörkt, speciellt nu i november, säger Ellinor Dubbelqvist.